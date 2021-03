Masken von Hygiene Austria nicht in Österreich zertifiziert

Am Mittwochabend sprach Hygiene Austria hingegen im Zusammenhang mit den von einem chinesischen Lohnfabrikanten gefertigten Masken "nach dem Baumuster der Hygiene Austria" von einer Schweizer Zertifizierung. "Die CE Zertifizierung nach EN149:2001 wurde durch das Schweizer Unternehmen SGS einwandfrei sichergestellt", so das Unternehmen in einer Aussendung. "Die Gutachten für die Masken liegen vor und werden der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt werden."