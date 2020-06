Marcus Mautner Markhof schluckt Grieskirchner

Die Dynastie Mautner Markhof mischt wieder im Biergeschäft mit: Marcus Mautner Markhof (54) gab am Montag den Kauf der oberösterreichischen Grieskirchner Brauerei bekannt. Der Wiener Unternehmer besitzt 90,5 Prozent und führt selbst die Geschäfte. Die übrigen 9,5 Prozent halten 27 Gesellschafter aus dem lokalen Umfeld.

Den Kaufpreis für die fast 450 Jahre alte Brauerei – die erste Erwähnung war 1569 – nennt Mautner Markhof nicht. Zum Paket gehöre die Liegenschaft, eine „wertvolle Beigabe“, aus der er mehr machen wolle, sagt er – allerdings in engem Konnex zum Thema Bier. Eine Filettierung oder der Bau von Wohnungen sei „kein Thema“.

„Ich will die Grieskirchner Brauerei und die dortigen Arbeitsplätze erhalten“, kündigt Mautner Markhof an. Die Brauerei solle der Kern eines lebendigen Ortes bleiben, die Marke „neue Strahlkraft erhalten“. Besonders für das Hauptprodukt Pils sieht er gute Chancen neben den am Markt dominanten Industriebieren. Das Konzept dafür will er mit den 62 Mitarbeitern in den nächsten Monaten erarbeiten. Zuletzt wurden an die 40.000 Hektoliter Bier gebraut. Der Jahresumsatz 2013 wird ungefähr zehn Millionen Euro erreichen. Grieskirchner ist in der Gastronomie besonders im Hausruckviertel und in Tirol stark verankert. Daneben werden etwa 45 Prozent des Umsatzes im Handel erzielt.