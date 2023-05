AT&S-Chef will keine neuen Kapazitäten in China mehr aufbauen

Die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen Festlandchina und Taiwan sowie den Vereinigten Staaten veranlassen den steirischen Leiterplattenhersteller AT&S zu einer stärkeren Diversifizierung seines Geschäftes. Bisher sei das Unternehmen nicht direkt von den verhängten Sanktionen gegen die chinesische Halbleiter-Industrie betroffen, sagte AT&S-Konzernchef Andreas Gerstenmayer bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag. Man beobachte die aktuellen Entwicklungen aber genau und stimme sich eng mit den Kunden ab.

Malaysia statt China

AT&S ist in China mit einem Großstandort in Chongqing sowie einem Werk in Schanghai vertreten und beschäftigt dort rund 9.000 Mitarbeitende. Abgesehen von den bereits beschlossenen Erweiterungen und Technologie-Upgrades werde man hier keine neuen Kapazitäten aufbauen, sagte Gerstenmayer auf Nachfrage des KURIER. Aufgrund des "sehr starken Exposers" in China habe man schon 2021 – vor der Zunahme der Spannungen – entschieden, die Produktion geografisch stärker zu diversifizieren und neue Kapazitäten in Kulim/Malaysia und Leoben zu schaffen.

Der neue Standort in Kulim (1,75 Mrd. Euro Gesamtinvestment) wird gerade gebaut, das erste von zwei Werken sollte ursprünglich 2024 in Betrieb gehen. Aufgrund der aktuell schwierigen Marktlage habe sich aber wie bereits angekündigt der Zeitplan nach hinten verschoben. Teile des Investitionsprojektes würden erst zu einem späteren als bisher geplanten Zeitpunkt realisiert werden, heißt es. Für das ebenfalls in Bau befindliche neue Werk in Leoben samt F&E-Zentrum konnten bereits erste Kunden gewonnen werden.