Mahrer zu 9-Milliarden-Euro-Deckel: „Nicht-Handeln noch teurer“

Die Wahrscheinlichkeit, dass doch noch eine europäische Energiepreisbremse kommt, beziffert Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer mit „Null Prozent“. Es brauche also einen Plan B und diesen sieht Mahrer, wie auch die Industriellenvereinigung, im deutschen Modell. Also in einem Gas- und Strompreisdeckel für Unternehmen und Haushalte. „Rückwirkend bis Oktober und mindestens bis Ende 2023“, fordert Mahrer.

Nur so hätten Unternehmer Planungssicherheit und könnten Aufträge kalkulieren – wie ihre Kollegen in Deutschland es jetzt schon können. Der Deckel hat allerdings seinen Preis – zwischen 80 und 90 Milliarden Euro lässt ihn sich die Regierung in Berlin kosten. Mahrer rechnete damit, dass ein ähnliches Modell in Österreich „einen hohen einstelligen Milliarden-Betrag kosten würde“. Klingt viel, „aber die volkswirtschaftlichen Kosten des Nicht-Handels wären deutlich höher, das kann man schon jetzt blind sagen“, formuliert es der Wirtschaftskammerpräsident.