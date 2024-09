Magna streicht 200 Jobs in der Steiermark

Spekulationen?

Der Magna-Sprecher will das nicht bestätigen. „Zu Spekulationen und Gerüchten nehmen wir keine Stellung“, sagt Husetovic. Von Gewerkschaftsseite heißt es, dass bereits mögliche Sozialpläne samt Schulungen in Betracht gezogen werden. Bestätigen will das am Ende aber keiner. Es heißt, man will erst die Landtagswahlen Ende November abwarten.

Dass die Auftragslage bei Magna nicht rosig ist, ist kein Geheimnis. Bereits im April 2024 hat Magna Steyr in Graz 500 Stellen gestrichen. Dass dieser Stellenabbau auf die milliardenschwere Pleite des E-Autobauers und Magna-Kunden Fisker zurückgeht, glauben Branchenkenner.

Er könne nicht sagen, wie viele Arbeitsplätze durch die Fisker-Pleite betroffen wären. "Das können wir nicht runterbrechen, weil die Mitarbeiter auch zwischen anderen Projekten und Bereichen pendeln“, sagt der Magna-Sprecher. Statt 40.000 Fisker Ocean wurden nur 10.000 Stück gebaut.