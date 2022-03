Die Umsatzerlöse kletterten um 34 Prozent auf 2,195 Mrd. Euro, gab das Unternehmen mit zuletzt fast 7.960 Mitarbeitern am Donnerstag bekannt. Profitiert habe man vom Fokus auf holzbasierte Spezialfasern und dem ĂŒberwiegend positiven Umfeld. Der zunehmende Optimismus in der Textil- und Bekleidungsindustrie durch den Impffortschritt und die anhaltende Erholung im Einzelhandel hĂ€tten vor allem zu Beginn des Berichtsjahres fĂŒr einen starken Anstieg der Nachfrage und Preise am globalen Fasermarkt gesorgt, erklĂ€rte Lenzing.