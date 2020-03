Lebensmittelnachschub: Genug Rohstoffe, trotzdem viele Sorgen

Beim burgenländischen Teigwarenhersteller Wolf laufen die Maschinen wegen der Hamsterkäufe von Nudeln auch dieses Wochenende weiter durch. Von einem Versorgungsengpass könne aber keine Rede sein, „die Griesversorgung ist gesichert“, sagt Firmenchef Joachim Wolf.

Sorgen machen ihm jedoch seine Pendler aus Ungarn, die einen großen Teil der Produktionsmannschaft stellen. „Diese Woche habe ich ihnen ein Quartier in Güssing organisiert. Aus Angst, dass sie abends heimfahren und tags darauf nicht mehr einreisen dürfen.“ So schnell könne er ja keine neuen Mitarbeiter einschulen. Seine Pendler müssen nun eine Dienstzettelbestätigung und e-Card an der Grenze vorweisen können.