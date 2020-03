Güterverkehr läuft trotz Corona-Krise rund

Nicht nur die Lebensmittelproduktion, auch deren Auslieferung ist gesichert, sagen Branchenvertreter. „Der Güterverkehr funktioniert nach wie vor in ganz Europa und es ist auch nicht zu erwarten, dass er zum Erliegen kommt“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich.

Normale Versorgung

Sogar in Ländern, in denen es strenge Grenzkontrollen gebe, wie Ungarn und Polen, kämen die Lkw durch. „Alle brauchen den Lkw-Verkehr und der läuft auch in Österreich in Regionen, die besonders betroffen sind“, sagt Klacska. Quarantänegebiete, wie in Tirol, würden weiter normal versorgt.

Staus habe es nur auf Routen gegeben, auf denen Heimreiseverkehr stattgefunden habe, doch das habe sich im Wesentlichen aufgelöst. In der Regel liege die Wartezeit an den Grenzen bei einer halben bis 1,5 Stunden, in Ausnahmefällen bei vier bis fünf Stunden. Es wäre hilfreich, wenn bessere Güterkorridore eingerichtet werden würden, meint Klacska.

Helden der Landstraße

Während alle nur von den Beschäftigten in den Supermärkten sprechen, dürfe man auch die Lkw-Fahrer nicht vergessen, sagt der Spartenobmann. Diese würden ebenfalls wichtige Arbeit leisten, dafür aber nicht die entsprechende Wertschätzung bekommen. „Sie dürfen zum Beispiel oft nicht die Toiletten benützen“, schildert Klacska.