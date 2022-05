Landwirtschaft: Beim Essen hört sich der Spaß aber flott auf

Jeder gegen jeden

Schließlich ist die Agrarpolitik ein politisches Minenfeld. Große Betriebe gegen kleine Bauernhöfe, Biobauern gegen Landwirte mit konventionellen Produktion, der Lebensmitteleinzelhandel gegen die Milchbauern, Tierschützer gegen Zuchtbetriebe.

Dazu kommt: Irgendwer zündelt immer. Der Chef der Schweizer Agrarkonzerns Syngenta, Erik Fyrwald, hat sich für den Verzicht auf biologische Landwirtschaft ausgesprochen. Bio-Erträge können verglichen mit konventionellem Anbau um bis zu 50 Prozent sinken. „Menschen in Afrika hungern, weil wir immer mehr Bioprodukte essen“.

Die EU hat allerdings die Ausweitung der Bioflächen beschlossen. Der Green Deal soll den Anteil der Bio-Landwirtschaft in der EU auf 20 Prozent steigern. Da die Subventionen für Bio höher sind als für konventionelle Landwirtschaft ist der Streit um die Verteilung der Förderungen vorprogrammiert. In Österreich geht es dabei in um jährlich rund 1,6 Milliarden Euro.