Ladenhüter E-Autos: Das fordert die Autowirtschaft von der Politik

Die europäische Autowirtschaft steht vor großen Problemen. Im nächsten Jahr soll der Marktanteil von E-Autos laut EU-Vorgabe auf 25 Prozent gesteigert werden. Derzeit liegt er bei 12,5 Prozent. In Österreich beträgt der Anteil bei 16,4 Prozent.

„Die südeuropäischen Länder kommen gar nicht vom Fleck, Spanien mit 4,7 Prozent, Italien mit 3,9 Prozent, von den osteuropäischen Ländern möchte ich gar nicht sprechen“, sagt Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, anlässlich der Präsentation eines Forderungskatalogs an die österreichische Politik „Dass der Marktanteil der neuzugelassenen E-Fahrzeuge in Europa im nächsten Jahr verdoppelt werden kann, ist trotz preiswerter Elektro-Modelle wahrscheinlich unmöglich.“ Nachsatz: „Die europäische Politik hat die Rechnung ohne den Kunden gemacht.“ Es drohen den Autoherstellern Milliardenstrafen. Die Zukunft der Autos in Europa sei elektrisch, aber die Transformation brauche mehr Zeit.

„Die Politik ist gefordert, die Realität anzuerkennen und die notwendigen Schritte zu unternehmen“, sagt Kerle. Er verweist auf Norwegen, wo 80 Prozent der neuzugelassenen Fahrzeuge E-Autos sind. Die Akzeptanz in der österreichischen Bevölkerung muss gehoben werden durch klare Vorteile. „Ich denke an Gratis-Parken in Kurzparkzonen, an Vergünstigungen in Parkgaragen und an Preisobergrenzen bei öffentlichen Ladesäulen“, sagt Kerle. „E-Mobilität muss einen klaren Kostenvorteil bieten.“