KV-Streit und Streiks: Ergebnis der AUA-Abstimmung mit Spannung erwartet

In den vergangenen Wochen gab es auch einige KV-Einigungen, wobei insbesondere der vergleichsweise niedrige Abschluss in der ORF Fernsehprogramm-Service GmbH auffällt. Hier liegt die Gehaltserhöhung bei 4,9 Prozent. Bei den Ordenskrankenhäusern in Oberösterreich wurde ein Zuwachs von 9,15 Prozent vereinbart, für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Betrieben in Kärnten gibt es 7,02 Prozent mehr. In der Geflügelindustrie wird um 6,78 Prozent erhöht. Bei den Lichtspieltheatern in Wien liegt das KV-Plus bei 6,55 Prozent, im papierverarbeitenden Gewerbe lag die Erhöhung bei 7,8 Prozent.