Schrecksekunde für EU-Politiker Karas: AUA-Flugzeug von Blitz getroffen

Von einem grellen Lichtschein und einem Knall berichtete der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas , am Dienstag, nachdem seine AUA-Maschine kurz nach dem Start von einem Blitz getroffen wurde. Laut Kronen Zeitung war der Spitzenpolitiker am Weg nach Brüssel und sein Flieger hatte bereits Flughöhe erreicht. Unwetter machten Karas und den anderen Passagieren dann aber zumindest vorerst einen Strich durch die Rechnung.

Das Flugzeug, das nach dem Blitzeinschlag offenbar "einige Einschlaglöcher" hat, musste nach Wien umkehren. Aus dem Cockpit dürfte aber recht schnell Entwarnung erfolgt sein, die Triebwerke blieben nämlich unbeschadet. Dass die Maschine trotzdem umkehrte, erklärte die AUA auf Anfrage so: "Es handelte sich um eine Sicherheitsvorkehrung, nach einem Blitzeinschlag ist eine Kontrolle Standard." Da in Brüssel aber kein technisches Personal zur Verfügung stand, entschied man sich, umzukehren.

Auch Maschine nach Neapel betroffen

Die Brüssel-Passagiere wurden noch am selben Nachmittag auf den nächsten Flug umgebucht. Etwas länger musste die Fluggäste auf dem Weg nach Neapel warten. Auch deren Maschine wurde am Montag während des Unwetters von einem Blitz getroffen. Auch in diesem Fall ging es glimpflich aus, der Ersatzflug fand allerdings erst am heutigen Mittwoch statt.