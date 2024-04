KV-Streit bei AUA: Gewerkschaft lehnt Angebot für Bordpersonal ab

Die Gewerkschaft vida hat ihre Mitglieder beim fliegenden Personal der AUA über das jüngste KV-Angebot der Fluglinie am Dienstag abstimmen lassen. Das Ergebnis wurde aber erst nach einem Gespräch mit dem AUA-Management am Mittwochnachmittag veröffentlicht. Am Vormittag waren zudem noch Beratungen innerhalb der Gewerkschaft vorgesehen.

Kurz nach 17 Uhr dann das Ergebnis: Das KV-Angebot wurde von den Gewerkschaftsmitgliedern abgelehnt. Die AUA rechnet nun mit weiteren Kampfmaßnahmen.