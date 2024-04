Nach mehr als 20. Verhandlungsrunden stehen AUA-Führung und Gewerkschaft quasi wieder am Anfang.

90 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Bord-Mitarbeiter der Airline zeigten dem verbesserten Offert der Arbeitgeber am Montag die Rote Karte. Und jetzt? Es drohen wieder Kampfmaßnahmen: von der Betriebsversammlung, über einen Warnstreik bis zu einer noch größeren Eskalation in Form ganztägiger Arbeitsniederlegungen.

Auch wenn der Ärger der Pilot/innen und Flugbegleiter/innen über die Unnachgiebigkeit des Managements verständlich ist, so wollen doch auch viele AUA-Beschäftigten nichts anderes, als ganz normal ihren Job machen. Einen wirtschaftlichen Niedergang der Fluggesellschaft kann ohnehin niemand wollen. Also was tun?