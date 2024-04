KV-Streit und Streiks: AUA fliegt Verlust von 122 Millionen Euro ein

"Für das zweite Quartal ist aufgrund der anhaltenden KV-Verhandlungen und der entstandenen massiven Verunsicherung bei Kundinnen und Kunden zudem mit einer enormen Belastung des Jahresergebnisses zu rechnen", teilte die AUA am Montagabend weiter mit." Für das Gesamtjahr 2024 wird die bisher angestrebte Gewinnmarge von rund 5 Prozent (2023: 5,4 Prozent) somit nicht mehr erreicht werden können."

Ergebnis der Abstimmung

Die Gewerkschaft Vida gibt am Dienstag das Ergebnis der Abstimmung über den neuen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal der Austrian Airlines (AUA) bekannt. Die Befragung endet am Montag um 23:59 Uhr. Nach der Auswertung der Abstimmung werde der Fachausschuss Luftfahrt in der Gewerkschaft über das Ergebnis beraten und dieses danach bekanntgeben, sagte eine Vida-Sprecherin.

Der AUA-Vorstand hatte sein Angebot in der Vorwoche in der 20. Verhandlungsrunde nachgebessert. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder - rund 60 Prozent der Belegschaft - unter den rund 1.000 Pilotinnen und Piloten sowie den rund 2.400 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter aufgefordert, über das Angebot online abzustimmen.