WKÖ-Luftfahrtchef über AUA-Streit: "Abstimmung der Gewerkschaft ist eine Farce"

Am Montag um 23.59 Uhr endet die Frist betreffend der Online-Abstimmung über das verbesserte Gehaltsangebot der AUA für ihr Bordpersonal. Stimmberechtigt sind jedoch von den rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur die Mitglieder der Gewerkschaft Vida. Das sind rund 60 Prozent der Betroffenen. Für die Gewerkschaft ist dies repräsentativ genug. Für Günther Ofner, Chef der Sparte Luftfahrt in der Wirtschaftskammer (WKO) und Vorstand des Wiener Flughafens, ist die Abstimmung hingegen „eine intransparente und nicht repräsentative Farce“.

Er spricht von der Einführung einer Zweiklassengesellschaft durch die Gewerkschaft. „Schließlich dürfen nur all jene AUA-Bordmitarbeiter an der Abstimmung teilnehmen, die auch Vida-Mitglied sind“, hält Ofner in einer Aussendung der WKO fest. Und dies sind laut Ofner weniger als ein Viertel der gesamten AUA-Belegschaft Vida-Mitglieder.

Zudem könnten auch viele der Mitglieder in dem kurzen Zeitraum kaum teilnehmen, weil sie etwa keinen Dienst haben, krank seien oder sich im Urlaub oder in Karenz befinden. „Und dass der AUA-Betriebsrat Bord bei einem derartigen manipulativen Täuschungsmanöver mitmacht, ist an Verantwortungslosigkeit nicht zu überbieten, schließlich hat dieser die Interessen aller Bordmitarbeiter zu vertreten.“