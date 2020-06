Kurzarbeit: Debatte um Besteuerung

Ministerium beruhigt

Das Finanzministerium reagierte auf die Kritik der AK und kündigte am Freitag an, gesetzlich nachzubessern. Allerdings nur, soweit es die Kurzarbeit betrifft. „Menschen in Kurzarbeit sollen keine steuerlichen Nachteile beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld haben“, erklärte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).