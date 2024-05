Kunststoffkonzern Greiner verzeichnet Nachfrageeinbruch und setzt auf Europa

Von insgesamt 138 Millionen Euro an Investitionen flossen mehr als 80 Prozent in europäische Standorte. 56 Millionen Euro wurden in Österreich investiert. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern, sagte Greiner-Vorstandsvorsitzende Saori Dubourg am Dienstag bei der Präsentation der Jahresbilanz in Wien. "Wir werden auch weiter stark in Europa verankert bleiben."

In der Medizinproduktesparte Bio One gebe es wegen der in der Corona-Zeit angehäuften hohen Lagerbestände ebenso wie bei Forschungslaboren Kauf- und Investitionszurückhaltung.

Investitionen in Mitarbeiter

Investiert wird auch in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Summe kam 2023 jeder Mitarbeiter auf 15 Weiterbildungsstunden. Der Arbeits- und Fachkräftemangel sei nicht nur in Österreich, sondern weltweit Thema, sage Dubourg. Gestärkt werden sollen vor allem Kompetenzen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Nachhaltigkeit. Der Frauenanteil in Führungspositionen betrug im vergangenen Jahr 27 Prozent. Bis 2030 sollen es 40 Prozent werden.

Die Anzahl der Beschäftigten in den weltweit 118 Standorten in 33 Ländern ging im vergangenen Jahr wegen des Verkaufs des Automotive-Geschäfts und Kündigungen im Schaumstoff- und Medizinproduktebereich in Deutschland um 9,3 Prozent auf 10.544 zurück. In Österreich legte die Mitarbeiterzahl leicht um 3 Prozent auf 2.050 zu. Aktuell sind weltweit 190 Stellen bei Greiner unbesetzt, 60 davon in Österreich.