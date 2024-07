Wie Cyberkriminelle Künstliche Intelligenz einsetzen

Im vergangenen Jahr seien in der EU täglich Millionen von Opfern online angegriffen und ausgebeutet worden, sagte Europol -Chefin Catherine De Bolle am Montag bei der Präsentation einer Bedrohungsanalyse zur organisierten Internet-Kriminalität.

"Cyberkriminelle nutzen gerne KI"

„Cyberkriminelle nutzen gerne KI. Sie wird zum gängigen Bestandteil ihres Werkzeugkastens“, warnte die Direktorin der EU-Polizeibehörde in Den Haag. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sie in Zukunft noch breitere Anwendung finden werde. Die Strafverfolgungsbehörden müssten „robuste Kapazitäten“ sowohl in Bezug auf personelle Ressourcen als auch auf technische Fähigkeiten aufbauen, um den wachsenden Bedrohungen zu begegnen.

Durch KI würden etwa Phishing-Attacken, bei denen versucht wird, Nutzern Passwörter und Zugangsdaten zu entlocken, weit effektiver, heißt es in der Analyse. Programme, die Kriminellen dabei helfen, Vorlagen für Phishing-eMails zu erstellen, seien auf einschlägigen Marktplätzen in den dunklen Ecken des Webs prominent vertreten.

Sicherheitsexperten weisen bereits seit Längerem darauf hin, dass Formulierungen in betrügerischen eMails einen Qualitätsschub erfahren haben und Sprachbarrieren weitgehend hinfällig geworden sind, seit Sprachmodelle wie ChatGPT breit verfügbar geworden sind. Sorge bereitet den EU-Ermittlern auch die Zunahme von Deepfakes. Sie würden etwa beim Online-Betrug verwendet, um Stimmen nachzuahmen.