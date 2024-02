Wie die gefährlichste Cybergang der Welt zu Fall gebracht wurde

Insgesamt wurden in 8 Ländern 34 Server beschlagnahmt. Mehr als 200 Kryptowährungskonten wurden eingefroren. 2 Mitglieder der Gang wurden in Polen und der Ukraine verhaftet. In den USA wurden 2 russische Staatsbürger wegen der Angriffe angeklagt. Der von den Cyberkriminellen verursachte Schaden soll laut den Ermittlern in die Milliarden gehen.

Lockbit war auf Angriffe spezialisiert, bei denen Unternehmensnetzwerke mit Schadsoftware infiziert werden. Die Daten werden verschlüsselt und abgesaugt. Wollen die angegriffenen Firmen wieder auf ihre Netzwerke zugreifen oder eine Veröffentlichung sensibler Daten verhindern, müssen sie Lösegeld bezahlen. Lockbit verlieh seinen Forderungen gerne auch mit zusätzlichen Attacken auf die Firmenserver Nachdruck.

Die Infrastruktur stehe unter der Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden, teilte Europol am Dienstag mit. Ob Lockbit tatsächlich ausgeschaltet ist bzw. wie nachhaltig der Schlag war, wird sich weisen. Das hänge davon ab, wie viel von der Infrastruktur der Gruppe tatsächlich in die Hände der Behörden gefallen ist, heißt es aus der Cybersicherheitsstelle Cert.at.