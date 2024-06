Wie Künstliche Intelligenz die Cyberkriminalität verändert

Was sie nicht wissen konnte: Die Videokonferenz wurde auf Basis alter Aufnahmen der Mitarbeiter mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sie ist auf einen sogenannte „CEO-Fraud“ hereingefallen Ihr Unternehmen ist jetzt um 25 Mio. Dollar ärmer. Noch sei der Einsatz solcher Deepfakes in der Cyberkriminalität nicht weit verbreitet, sagt Mikko Hyppönen, Forschungschef beim finnischen Cybersicherheitsunternehmen WithSecure auf der Konferenz Sphere 2024 in Helsinki: „Aber sie beginnen gerade.“