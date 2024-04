Neue IT-Sicherheitsregeln für Tausende heimische Unternehmen

Insgesamt dürften es mehrere Tausend sein. Sie werden in "wesentliche" und "wichtige" Unternehmen unterteilt und unterliegen darauf aufbauend unterschiedlichen Prüfpflichten und Sanktionen. Rund 1.000 dürften als wesentliche Unternehmen klassifiziert werden, 3.000 bis 5.000 als wichtige Einrichtungen, sagt Cybersichererheitsexperte Nimmerrichter.

Welche Strafen drohen Firmen, die sich nicht an die Regeln halten?

Bis zu 10 Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent des Jahresumsatzes. Das seien hohe Summen, sagt Nimmerrichter. Vergleiche man sie aber damit, welcher Schaden bei einer Cyberkrise entstehen könne, seien sie gering. Geschäftsführer haften auch persönlich, wenn ein Schaden entsteht. "Das wird einen Effekt haben", sagt der Cybersicherheitsexperte.

Wann tritt das Gesetz in Kraft?

Derzeit befindet sich das NIS2-Gesetz in Begutachtung. In Kraft treten wird es voraussichtlich am 18. Oktober. Denn bis dahin muss die EU-Richtlinie, die dem Regelwerk zugrunde liegt, national umgesetzt werden.