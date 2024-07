Gefälschte Videos und Stimmen: Wie Deepfakes Unternehmen zusetzen

Das Material dazu finden Angreifer etwa in Werbevideos von Unternehmen, die im Netz veröffentlicht wurden. „Das geht mit YouTube-Videos relativ einfach“, sagt Pucher. Mehr als 5 Minuten Video - oder 2 Minuten Sprachaufnahmen seien nicht notwendig, um täuschend echte Deepfakes in Video- oder Audioform zu erstellen, sagt der Experte, der zu Recherchezwecken selbst mit der Technologie experimentiert.

Beispiele, die er am Dach der österreichischen PwC-Unternehmenszentrale im Wiener DC Tower vor Journalisten präsentiert, wirken zumindest in Ansätzen durchaus überzeugend. Eine Kamera nimmt Pucher beim Sprechen auf. Ein mit Bild- und Tonaufnahmen eines Kollegen trainiertes KI-Modell verwandelt ihn unterstützt von leistungsfähigen Grafikkarten am Bildschirm in die andere Person. Genug um etwa bei einer Videokonferenz in niedriger Auflösung als der Kollege auftreten zu können und auch in Echtzeit Fragen beantworten zu können.

Weil die technischen Möglichkeiten derzeit nur in der Lage sind, Gesichter und Stimmen in Echtzeit täuschend echt nachzuahmen, aber mit Frisuren, Ohren und auch Brillen noch zu kämpfen haben, ist das Fake nicht allzu schwer zu erkennen. Auch Lippenbewegungen erscheinen manchmal zeitverzögert am Bildschirm. Wenn Pucher sich mit dem Finger auf die Nase greift, wird der Fluss der gefälschten Bilder überhaupt jäh unterbrochen und das Täuschungsmanöver fällt in sich zusammen.