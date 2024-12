KTM-Pleite: Banken erhöhen Druck auf Pierer

Da zugleich die Zahlungsflüsse zu diversen KTM-Töchtern versiegen könnten, können weitere Insolvenzen von KTM-Tochterfirmen nicht ausgeschlossen werden. Bis zur Sanierungsplantagsatzung am 25. Februar muss die KTM AG offenlegen, wie sie die 30-prozentige Quote (550 Millionen Euro) finanzieren wird. „Bereits die ersten Überprüfungen haben gezeigt, dass die insolventen KTM-Gesellschaften mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage sein werden, die notwendigen Mittel zur Erfüllung der angebotenen Quoten aus eigenen Mitteln zu bedienen“, so der AKV. Eine Sanierung wird daher den Einstieg eines Investors bedingen. So hat die KTM-Mutter Pierer Mobility die Investmentbank Citigroup beauftragt, eine Investorenlösung auf die Beine zu stellen.

Abverkauf geplant

Weiterhin unklar ist aber, ob und welchen finanziellen Beitrag Stefan Pierer zu möglichen Rettung von KTM leistet. Offen ist auch, wie und wann die Überproduktion an gelagerten 130.000 Motorrädern ablaufen soll.

Fakt ist, dass der renommierte Sanierungsverwalter Peter Vogl alles unternimmt, um Geld in die leeren Kassen von KTM zu spülen. So ist er gerade dabei, den 50,1 Prozent-Anteil von KTM am italienischen Premium-Motorradbauer MV Augusta, den 100 Prozent-Anteil an der MV Augusta Services und den 49-Prozent-Anteil von KTM an der Pierer Immoreal GmbH zu versilbern. Er hat diese drei Verkäufe in der Ediktsdatei des Justizministeriums veröffentlicht. Auch einen Millionen Euro schweren Immobiliendeal zwischen KTM und der Pierer Immoreal will er angeblich rückabwickeln.

Indes hat die Wiener Börse auf den Fortbetrieb der KTM-Gruppe positiv reagiert. Die Aktie der KTM-Mutter Pierer Mobility ist am Freitag um fast 25 Prozent auf 13,65 Euro gestiegen. Im Drei-Jahresvergleich hat die Aktie aber 83,8 Prozent an Wert verloren.