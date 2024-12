Tag der Entscheidung bei KTM: Großer Andrang am Gericht erwartet

Banken, Lieferanten, Beschäftigte: Die Liste an Gläubigern in Zusammenhang mit der Pleite des Motorradherstellers KTM ist lang. Und jeder einzelne der rund 3.000 Gläubiger hat das Recht, heute um 9 Uhr am Landesgericht Ried zu erscheinen. Dort findet nämlich eine erste Entscheidung über die Zukunft der insolventen KTM an.

Am Vormittag finden die Berichtstagsatzungen zur KTM AG und ihren beiden Töchtern KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH statt. Der Insolvenzverwalter wird dem Gericht also über die vergangenen Wochen berichten und eine Empfehlung aussprechen, ob der Betrieb bei KTM vorerst einmal bis 25. Februar weitergeführt werden soll - oder nicht. Da wird dann über den Sanierungsplan abgestimmt.