KTM verneint: Mateschitz eilt Zweiradhersteller nicht zur Hilfe

KTM steckt in der Krise. Bis zum Beginn des nächsten Jahres fallen 300 Stellen weg, kündigte der Zweiradhersteller vorige Woche an. Der Betriebsurlaub über Weihnachten wird gestreckt und bis Februar wird die Produktion komplett stillgelegt.

Erst im Frühjahr hatte KTM bekannt gegeben, 300 Posten in der Fertigung und 120 Jobs in der KTM Forschungs- und Entwicklungs-GmbH zu streichen. Bisher sind im Kalenderjahr bei KTM an die 700 Jobs - hauptsächlich an den Standorten Mattighofen und Munderfing - gestrichen worden. Das Zurückfahren der Produktion ist laut KTM eine Reaktion auf die hohen Lagerbestände aufgrund eingebrochener Nachfrage.