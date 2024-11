KTM in der Krise: 300 Jobs fallen noch heuer weg

Erst im Frühjahr hatte KTM bekannt gegeben, 300 Posten in der Fertigung und 120 Jobs in der KTM Forschungs- und Entwicklungs-GmbH zu streichen.

300 Stellen fallen bis zum Jahresanfang 2025 weg. Der Betriebsurlaub über Weihnachten ist um eine zusätzliche Urlaubswoche in den Jänner gestreckt worden, danach folge bis Ende Februar ein Produktionsstopp, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag.

Lager voll, Nachfrage gering

Das Zurückfahren der Produktion ist laut KTM eine Reaktion auf die hohen Lagerbestände aufgrund eingebrochener Nachfrage. "Ziel ist es, Kosten und Absatz ab dem Geschäftsjahr 2025 auf einem redimensionierten Niveau zu stabilisieren und so die Basis für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität zu schaffen", hieß es in einer Ad-hoc-Aussendung der Pierer Mobility AG als Mutter der KTM-Marken. Darin war Anfang der Woche bekanntgegeben worden, dass die KTM AG eine Finanzspritze im dreistelligen Millionenbetrag benötige. Die Gespräche dazu laufen.

Bisher sind im Kalenderjahr bei KTM an die 700 Jobs - hauptsächlich an den Standorten Mattighofen und Munderfing - gestrichen worden. Österreichweit hat der Zweiradhersteller rund 5.000 Mitarbeiter, 4.000 davon in Mattighofen und Munderfing. Nach der neuerlichen Kündigungswelle werden noch 1.000 Arbeiter und 3.000 Angestellte beschäftigt sein, so der Unternehmenssprecher. Die Jobkürzungen werden mit einer Umstellung von einem Zwei- auf Einschichtbetrieb begründet.