Hiobsbotschaft: Es gibt wohl weitere Kündigungen bei KTM

"Der angekündigte Stellenabbau ist die größte Belastung für die Beschäftigten und ihre Vertretungen", hieß es am Nachmittag in einem Pressestatement. 250 Mitarbeiter wurden bereits gekündigt. Laut Sanierungsplan folgen weitere 500.

Gestern, Mittwoch, fand eine Art Krisentreffen der Arbeitnehmerstellvertreter in Sachen KTM-Pleite statt. Die Betriebsräte von KTM, die Gewerkschaften PRO-GE und GPA sowie die Arbeiterkammer (AK) traten zusammen, um zu besprechen, wie mit den Kündigungen umgegangen werden soll, über flankierende Maßnahmen für die Beschäftigten, die Insolvenzstiftung und weitere arbeitsmarktpolitische Instrumente.

50 weitere Kündigungen

Doch wie aus dem Krisentreffen durchsickerte, dürften noch weit mehr Kündigungen anstehen, berichtet ORF OÖ. 50 zusätzliche Mitarbeiter dürften ihren Job verlieren, also 800 anstatt der im Sanierungsplan gelisteten 750. Vonseiten des AMS wollte man mit Verweis auf Datenschutz keine Zahlen kommentieren.

"Wir werden unter dem Motto 'retten, was zu retten ist' um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen", so der oberösterreichische AK-Präsident Andreas Stangl. Ankündigungen seitens des Unternehmens werde man nicht mehr trauen, so AK, Gewerkschaften und Betriebsrat unisono. Man werde nur mehr auf Basis von Tatsachen agieren.