KTM-Pleite: Offen ist, ob Pierer persönlich Geld zuschießt

Persönlicher Beitrag

Am Ende benötigt KTM einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag als Liquidität. Da ist noch keine Gläubigerquote bezahlt. Für die 30-prozentige Sanierungsplanquote werden rund 550 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren fällig.

Indes glaubt Kleinanlegervertreter Beckermann, dass Etliches bereits verhandelt wurde. „Ich denke, dass man in den vergangenen Tagen seit Insolvenzeröffnung in der Gläubiger-Neuinvestoren-Bubble verhandelt hat“, meint Beckermann. So könnte es sein, dass bereits ein Deal vorverhandelt sei, der nur noch plausibilisiert bzw. verbessert werden muss. Am Ende müssen die Gläubiger, die Investoren und die Banken an einem Strang ziehen. Kernfrage ist, mit welchem Beitrag die Hauptaktionäre Pierer und die indische Bajaj-Gruppe an der Barkapitalerhöhung mitziehen werden. „Ich kann aktuell gar nichts dazu sagen, wir lassen uns hier alle Möglichkeiten offen“, sagt Pierer-Sprecher Hans Lang zum KURIER.