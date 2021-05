Krypto-Falle: „Und dann sind Homepage, Anbieter und das Geld weg“

Betrügereien im Internet haben nach Beobachtung der Finanzmarktaufsicht FMA in der Corona-Krise deutlich zugenommen. Mehr als die Hälfte aller an die Staatsanwaltschaft weiter geleiteten Fälle hätten im Vorjahr den Verdacht auf Betrug mit Krypto-Assets zum Inhalt gehabt. 148 Verdachtsfälle wurden 2020 insgesamt angezeigt (2019: 131)

Oft würden auf scheinbar seriösen Websites fingierte Kursbewegungen dargestellt, um Nutzer zu immer höheren Investments zu überreden. Hinter solchen Scheinbörsen befinde sich aber oftmals gar kein reales Geschäft, die Anbieter seien auch nicht bekannt oder gar ordnungsgemäß registriert. „Und am Ende des Tages ist dann die Homepage, der Anbieter und das Geld weg“, schilderten die FMA-Chefs Helmut Ettl und Eduard Müller am Dienstag bei ihrer Bilanz-Präsentation für 2020.

Der Schaden gehe im Einzelfall wirklich ins Geld. Im Durchschnitt beträgt die Schadenssumme 40.000 Euro. Aber der größte Schadensfall machte im Vorjahr knapp 700.000 Euro aus.

Die FMA setzt auf verstärktes Monitoring und Warnungen vor verdächtigen Krypto-Anbietern.

Was die Pandemie betrifft, so hoffen Ettl und Müller weiterhin, ein Überspringen der Krise in der Realwirtschaft auf Österreichs Banken verhindern zu können.