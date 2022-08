Kritik an Arbeitsbedingungen für Pflichtpraktikanten im Tourismus

Während die Arbeitgeber im Tourismus klagen, dass sich zuwenige Jugendliche für eine Ausbildung in der Branche entscheiden, üben Gewerkschaft und Arbeiterkammer erneut Kritik an den Arbeitsbedingungen. Am Dienstag präsentierten sie die Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als 5.500 Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen. Diese wurden vom Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung (öibf) zu den Pflichtpraktika befragt.

Dabei zeigte sich, dass die Tourismusbranche bei den Jugendlichen ganz besonders schlecht abschnitt. AK und die Gewerkschaft vida kritisieren vor allem schlechte Arbeitsbedingungen, zu niedrige Bezahlung und mangelnde Sorgfalt beim Arbeitsrecht.

Sehr viele Überstunden

"Es ist kein Wunder, dass der Tourismus auch hinsichtlich der Behandlung von Praktikantinnen und Praktikanten wenig ruhmreich davonkommt. Wir weisen auf die schlechten Rahmenbedingungen seit Jahren hin. Leider sehen die Betriebe die jungen Menschen aber nur als Billig-Arbeitskräfte, mit denen Urlaubslöcher im Sommer gestopft werden", sagt Gewerkschafter Berend Tusch von der vida.

Laut der Umfrage müssten Praktikanten in der Tourismusbranche sehr häufig Überstunden machen. Auch bei der Betreuung schnitt der Sektor schlecht ab. Überdurchschnittlich viele Schülerinnen und Schüler hätten angegeben, keinen Ansprechpartner im Praktikum gehabt zu haben, schreibt die AK. Um dem zu begegnen schlägt Tusch ein Feedbacksystem vor, mit dem sich "schwarze Schafe unter den Betrieben wesentlich einfacher herausfiltern" lassen könnten.