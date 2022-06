Vom Kellner zum IT-Experten: Reger Branchenwechsel am Arbeitsmarkt

Wie die beiden Kellner, so haben sich im Tourismus während der Pandemie Tausende beruflich umorientiert, das zweite Standbein zum ersten gemacht oder eine neue Qualifikation erlernt. Schätzungen gehen von bis zu 20.000 Branchenwechslern aus. Das AMS bot mit der Corona-Job-Offensive Umschulungen an, viele Tourismus-Beschäftigte nahmen Corona-Jobs an, ließen sich zur Pflegekraft ausbilden oder kamen wie Stursa in der IT-Branche unter. Auch Verkaufs- und Bürojobs wurden aufgenommen, ein Teil machte sich selbstständig. Und ausländische Arbeitskräfte suchten sich während der Pandemie in ihrem eigenen Land einen Job.