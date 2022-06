5,7 Prozent: Weiterer Rückgang bei Arbeitslosenquote

Trotz auslaufender Corona-Pandemie und Ukraine- sowie Energie-Krise entspannt sich die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt weiter. Im Mai lag die Arbeitslosenquote bei 5,7 Prozent - 311.543 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in Schulungen. „Verglichen mit Ende April bedeutet das einen spürbaren Rückgang bei der Arbeitslosigkeit, und zwar um 15.765 Personen. Gleichzeitig waren beim AMS Ende Mai 138.134 offene Stellen gemeldet. Dieser Wert stellt nach den Rekordwerten der vergangenen drei Monate erneut ein Allzeithoch an offenen Stellen am österreichischen Arbeitsmarkt dar“, so Arbeitsminister Martin Kocher rückblickend auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt im Mai.

Im Vergleich zu April verbessert

Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum April erneut gesunken. "Diese Entwicklung ist auf die Kombination aus saisonalen Effekten und weiterhin guter Konjunktur in Verbindung mit unseren Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zurückzuführe“, so Kocher.

Der Vergleich zu den letzten 3 Jahren, die teilweise im Zeichen der Pandemie und dadurch notwendig gewordener Einschränkungen der Wirtschaft standen, zeigt ebenfalls eine gute Entwicklung. Ende Mai des Vorkrisenjahres 2019 waren 31.594 Personen mehr beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet als aktuell. Im selben Zeitraum des Jahres 2020, als die Gastronomie und Museen gerade wieder geöffnet wurden, war die Arbeitslosigkeit um 205.678 Personen höher als dieses Jahr. Auch Ende Mai 2021, als mithilfe der 3G-Regel weitgehende Öffnungen vorgenommen werden konnten, war die Zahl um 80.817 Personen größer als heuer.