Krieg der Sterne: Warum Online-Bewertungen immer wichtiger werden

Wie eine im November vom deutschen Software-Vergleichsportal Capterra in Auftrag gegebene Befragung zeigt, sind Kundenbewertungen inzwischen für die meisten Konsumenten das wichtigste Kriterium beim Kauf eines neuen Produkts (39 Prozent). Damit werden die Erfahrungsberichte von Fremden im Internet sogar als wichtiger erachtet als persönliche Empfehlungen von Freunden und Bekannten (23 Prozent).

Dieser Trend ist vor allem im Handel sowie in der Gastronomie- und Tourismusbranche schon seit Jahren zu erkennen, durch die Folgen der Corona-Pandemie gab es aber noch einmal einen starken Schub. So waren Online-Bewertungen laut Capterra schon 2019 für die meisten das wichtigste Kaufkriterium, im Krisenjahr stieg der Wert aber noch einmal um drei Prozent an.

Dabei scheint vor allem die Zahl der Bewertungen eine große Rolle zu spielen: Ein durchschnittlicher Kunde liest demnach zwischen fünf und 20 Bewertungen, bevor er eine Entscheidung trifft. Der Großteil der Befragten gab sogar an, lieber ein Produkt kaufen zu wollen, das eine etwas schlechtere Durchschnittsbewertung, aber viele Erfahrungsberichte aufweisen kann, als eines mit besseren, aber weniger Rezensionen.