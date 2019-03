Krankenkassen-Fusion: Ex-PVA-Managerin will Chefin werden

Die PVA-Managerin war in den Strudel einer Schmutzkübel-Kampagne geraten. Es hagelte zahlreiche Anzeigen, doch am Ende lösten sich die Vorwürfe in Luft auf. Zuletzt wurde ihr nur noch vorgeworfen, ihre persönliche Nahbeziehung zu einem Gesundheitsunternehmer nicht rechtzeitig gemeldet zu haben. Auch das stimmte aber am Ende nicht.