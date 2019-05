Krankenkassen-Fusion: Eichhorn bewirbt sich fix um ÖGK-Chefposten

Mehr Prävention durch künstliche Intelligenz

Auch die Vereinheitlichung der internen Prozesse und der IT könne viel bringen. „Wo kann ich selbstlernende Intelligenz einsetzen. Kann ich am Krankenstandsverhalten frühzeitig erkennen, wo präventive Maßnahmen gesetzt werden müssen“, sagt Eichhorn. „Bei Personal und Finanzen bin ich ein Fan davon, Entscheidungen zentral zu treffen unter Einbindung der regionalen Einheiten.“ Sie ortet Einsparungspotenzial in der Verwaltung, aber vor allem in der Führungsebene, jedoch nicht beim Dienstleistungspersonal.

Bei Letzterem will sie nicht einsparen. „ Fusionen scheitern häufig, weil man die Mitarbeiter nicht mitnimmt“, sagt Eichhorn. „Die Mitarbeiter in den Servicestellen und Ambulatorien brauchen eine Motivation.“