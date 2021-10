Kotányi: Lockdown, wo der Pfeffer wächst und Knoblauch auf der Ever Given

Und dann blieb auch noch ein Schiff mit 20.000 Containern an Bord im Suez-Kanal stecken, was die angespannte Lage am Containermarkt weiter verschärft hat. Mitten drin das Wolkersdorfer Familienunternehmen: „Wir hatten zwei Container mit Knoblauchgranulat auf der Ever Given. Diese Container standen monatelang in der Hitze, ich nehme an, dass die Ware danach unverkäuflich war.“

Kotányi musste sich jedenfalls um Ersatz kümmern. Dieser war aber gar nicht so leicht zu bekommen. „China liefert geschätzte 90 Prozent des weltweit gehandelten Knoblauchs, hier haben sich monopolartige Strukturen herausgebildet.“ Sprich, wenn etwas schiefläuft, muss man schnell sein. So wie zuletzt, als Teile von Chinas Knoblauchanbaugebieten überschwemmt wurden. Die Ernte war kaputt, die Preise schossen nach oben. Das erkannten auch Spekulanten, die schnell ins Geschäft eingestiegen sind und damit die Preise weiter angeheizt haben. Jetzt kostet Knoblauch etwa 40 Prozent mehr als vor einem Jahr, sagt Kotányi.