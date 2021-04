Ägypten verlangt eine Milliarde für die Freisetzung der "Ever Given"

Die 400 Meter lange und 220.000 Tonnen schwere Ever Given kam am 23. März in einen Sandsturm. Der Frachter lief auf Grund und stellte sich quer. Er blockierte sechs Tage lang die wichtigste Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Rund 400 Schiffe stauten sich am Eingang zum Kanal, andere wählten den bis zu zwei Wochen längeren Umweg rund um Afrika. Experten brauchten 144 Stunden, um das Schiff zu befreien.