Stereoanlagen oder Spielekonsolen zu bekommen, ist derzeit nahezu unmöglich, sagt der Wiener Elektrohändler Wolfgang Krejcik. In beiden Bereichen kommen die großen Hersteller aus Japan und kämpfen an mehreren Fronten. Corona legte Fabriken lahm, Teile waren nicht verfügbar, die Auslieferung stockt. So weit, so bekannt.

Doch in anderen Ländern scheint die Versorgung mit Nachschub besser zu funktionieren als in Österreich, beobachtet Krejcik und liefert gleich die Erklärung mit. „Österreich hat in der EU einen Marktanteil von zwei, drei Prozent. Gibt es in einem Unternehmen einen Manager, der für Deutschland, die Schweiz und Österreich zuständig ist, interessiert ihn Österreich am allerwenigsten.“ Krejcik: „Ganz Europa rauft derzeit um Konsolen. Auch, weil Hersteller zuerst die großen Märkte USA und Asien bedienen.“ Doch auch Geschirrspüler und Kühlgeräte bleiben knapp, obwohl sie oft in Europa gefertigt werden. „Mein subjektiver Eindruck ist, dass viele Fabriken noch nicht voll hochgefahren wurden. Das ist dem Chip- wie auch dem Fachkräftemangel geschuldet. Ich habe eine Unmenge an Geschirrspülern bestellt, warte statt sonst einer Woche bis 2022 auf die Lieferung.“