Konzerne verklagten Staaten bisher auf 857 Milliarden Dollar

Dass die Schiedsverfahren auch reiche Länder treffen, zeigen Beispiele wie etwa Vattenfall gegen Deutschland (1,56 Mrd. Euro) oder das des niederländischen Versicherers Eureko gegen Polen (4 Mrd. Euro).

Österreich bleibt im Energiecharta-Vertrag

Die meisten Verfahren im Energie-Bereich basieren auf dem Energiecharta-Vertrag (Energy Charta Treaty, kurz ECT). Dieser wurde nach dem Kalten Krieg geschlossen und sollte westlichen Energiekonzernen das Engagement in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion ermöglichen - und dadurch deren Integration in den internationalen Energiemarkt. Auf dieser Basis klagten unter anderem die deutschen Energiekonzern RWE und Uniper die Niederlange wegen des geplanten Endes der Kohleverstromung.

In den vergangenen Jahren mehrte sich aber die Kritik am ECT, mehrere Staaten sind inzwischen ausgestiegen. Vor kurzem hat auch die EU den Austritt aus dem ECT besiegelt, dabei gibt es allerdings zwei Probleme. Erstens können die EU-Staaten trotzdem weiterhin Mitglied bleiben. In Österreich will Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) austreten, einen Konsens in der Regierung bzw. mit der ÖVP gibt es aber nicht - das Land bleibt also voraussichtlich Mitglied.