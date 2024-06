Endlich runter: Was die Zinswende für Sparer und Kreditnehmer heißt

Was heißt die erwartete Zinssenkung für Sparer?

Sinken die Leitzinsen, drückt das tendenziell auch die Zinsen auf dem Sparbuch. Wer der Inflation ein Schnippchen schlagen will, sich Riskanteres wie Aktien aber nicht zutraut, sollte wenigstens einen Teil des Ersparten für einen gewissen Zeitraum fix binden. Für täglich fälliges Geld gibt es aktuell mehr als drei Prozent – am meisten für Neukunden. Für ein Jahr Bindung winken bis zu 3,4 Prozent. Im Mai lag die Teuerung bei 3,3 Prozent. Ein kleines reales Plus geht sich also aus.

Wie geht es bei Krediten weiter? Was ist besser, fixer oder variabler Kredit?

Konsumkredite oder Kredite für Häuselbauer werden tendenziell günstiger. Allerdings wird man den ersten Mini-Schritt um 0,25 Prozent noch kaum in den Konditionen merken. Infina, Betreiber einer Plattform für Immo-Finanzierungen, spricht von einem „Tropfen auf den heißen Stein“. Die seit 2023 anhaltende Kreditkrise werde sich nicht so schnell in Luft auflösen. Das erste Quartal 2024 war mit einem Volumen von 2,25 Milliarden Euro an Neukrediten das schwächste seit zehn Jahren.

Wer jetzt überlegt, einen Kredit aufzunehmen, sollte noch etwas zuwarten bis klar ist, wohin die Zinsreise tatsächlich geht – und mehrere Angebote durchrechnen lassen. Aktuell sind fix verzinste Kredite deutlich günstiger als variable Kredite (bei 20 Jahren Laufzeit um 1,175 Prozentpunkte). Die Vergleichsplattform „durchblicker.at“ empfiehlt Kreditnehmern mit variablen Zinsen, die Schwierigkeiten mit der Rückzahlung der monatlichen Raten haben, nach wie vor eine Umschuldung auf einen Fixzins.