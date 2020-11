Kommen jetzt Sparpakete? Wege aus der Schuldenfalle

- Schulden mit höherer Inflation bekämpfen

Verliert das Geld an Wert, so reduziert sich auch die Höhe der Schuldenlast automatisch. Ein historisches Beispiel dafür sind Deutschland und Österreich in den frühen 1920er Jahren. Bereits während des Ersten Weltkriegs weiteten sie die Geldmenge aus, um den Krieg zu finanzieren. Die Inflation reduzierte nach Kriegsende zwar die Schuldenlast, geriet aber außer Kontrolle und führte zur Hyperinflation von 1923. Diese führte zur Vernichtung der privaten Vermögen und zu Verarmung weiter Bevölkerungsschichten.

Unabhängig davon, inwieweit eine Inflationsspirale kontrolliert werden kann, ist die Bekämpfung der Staatsschulden durch Inflation derzeit für Experten kein gangbarer Weg. Die Eurozone erreicht nicht einmal ihr Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent. In Anbetracht der Corona-Krise sieht der Ökonom Philipp Heimberger vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) eher die Gefahr der Deflation. Zwar habe sich die Bilanzsumme der EZB vervielfacht. Da die Nachfrage nach Krediten gering ist, komme das Geld aber nicht in der Realwirtschaft an.

- Munter weiter Schulden anhäufen

Laut den Anhängern der Modern Monetary Theory sind hohe Schulden per se kein Problem, weil die Staaten ja souverän Geld „schöpfen“ können. Als ein Beispiel dafür gilt Japan, das trotz einer Schuldenquote von über 200 Prozent hohen Wohlstand genießt. Pitlik weist darauf hin, dass Japan im Gegensatz zur Eurozone aber ein Nationalstaat ist und keine Währungsunion. Die Notenbank unterliegt dort stärker dem Druck einer Regierung und kann bei Bedarf weiterhin Geld drucken, um die Zinslast zu drücken.

In der Eurozone würde diese Politik voraussichtlich an Deutschland sowie wohlhabender kleiner Staaten, darunter auch Österreich, scheitern. Außerdem, erklärt Pitlik, schränke eine hohe Verschuldung den Handlungsspielraum ein und mache anfällig für zukünftige Krisen, die vielleicht ebenso unvorhergesehen auftreten wie die Corona-Pandemie.