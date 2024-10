Warum Kohle immer noch 7,7 Prozent des Energiebedarfs deckt

Kohlekessel durch Biomasse ersetzt

Gebraucht wird die Kohle vor allem noch für industrielle Prozesse. "Kohle wird heute kaum mehr direkt in Energie umgewandelt", sagt Bernhard Windsperger vom Institut für industrielle Ökologie/BioBASE. "Früher war das in der Industrie weit verbreitet. Heute sind die Kohlekessel großteils auf Biomasse umgestellt." Ein Unternehmen, das Kohle noch zur Prozesswärmeerzeugung nutzt, ist beispielsweise Spezialfaserhersteller Lenzing. Für einen einzigen Kessel benötige man Kohle derzeit noch. Der soll aber ersetzt werden. Lenzing will im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie generell immer weniger fossile Energieträger (auch Erdgas) verwenden.

Reduktionsmittel für die Stahlerzeugung

Der zweite große Einsatzbereich liegt in der Stahlerzeugung. "Dort braucht man Koks als Reduktionsmittel. Bis jetzt hat man noch kein anderes gefunden", sagt Windsperger. Bergbautechniker Michael Tost von der Montanuniversität Leoben erklärt, was in Hochöfen mit dem Koks passiert: "Dort kommt Eisenerz rein. Das ist ein Oxid. Den Sauerstoff möchte man vom Eisen trennen. Durch Energiezufuhr nimmt der Kohlenstoff im Koks den Sauerstoff auf. Am Ende dieser Reaktion haben sie reines Eisen und Kohlendioxid."

Die Voestalpine ist wohl der größte einzelne Kohleabnehmer des Landes, hält sich zu dem Thema aber äußerst bedeckt. Laut Tost wird intensiv daran geforscht, den Kohlenstoff im Hochofen zu ersetzen, etwa durch Wasserstoff. Solange es hier keine Lösung im Industriemaßstab gibt, wird weiterhin Kohle benötigt. "Auch erforscht wird, dass man Pflanzenkohle heranzieht, die einen biobasierten Ursprung hat und mittels Pyrolyse hergestellt wird", erklärt Windsperger.

Kohle in solchen Mengen, wie sie die Stahlerzeugung benötigt, erhält man dadurch aber wohl kaum. Pflanzenkohle ist es im übrigen auch, womit in Österreich viele Griller betrieben werden.