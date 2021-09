Köstinger weist Kritik an Tourismusbranche "aufs schärfste zurück"

Kritik an der Branche, wie sie der Gewerkschafter Roman Hebenstreit im KURIER geäußert hat, will Köstinger "aufs schärfste zurückweisen". Gastronomie und Tourismus seien "keine schlechten Arbeitgeber", in Anbetracht der monatelangen Schließungen könne man den Unternehmen keine Vorwürfe machen. Stattdessen ginge es nun darum, die Mitarbeiter in die Branche zurückzubringen, erklärte Köstinger mit Verweis auf die geplante Arbeitsmarktreform.