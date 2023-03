Kleine Unternehmen verlieren Anschluss bei Digitalisierung

Fachkräftemangel und hohe Kosten

Die Unternehmen geben an, zunehmend Schwierigkeiten bei der Investition in Digitalisierung zu haben. Diesmal gaben das 23 Prozent an, im Vorjahr waren es noch 19 Prozent. Probleme wie Fachkräftemangel und finanzielle Ressourcen sind dabei die Hauptgründe.

"Mehr als acht von zehn Unternehmen haben Probleme damit, geeignete Fachkräfte zu finden – das hat auch Auswirkungen auf geplante Digitalisierungsprojekte, die durch fehlendes Personal nur langsam oder gar nicht vorankommen", sagt Christoph Mayer, Partner Cloud Transformation und verantwortlich für die EY Microsoft Service Group bei EY Österreich.

Initiative "Mach heute Morgen möglich"

Um dieser Hindernisse zu überwinden hat Microsoft vor einem Jahr die Initiative "Mach heute Morgen möglich" ins Leben gerufen. Zusammen mit mittlerweile mehr als 240 Partnerinnen und Partnern soll die Forcierung von Digitalisierung für den Wirtschaftsstandort Österreich gestärkt werden. Dabei sind Großunternehmen, KMUs und Start-ups. Auch EY unterstützt die Initiative gemeinsam mit Microsoft. Gemeinsam gilt es, die Hürden von Cloud Computing abzubauen.

Fehlerkultur entwickeln

Für den Österreich Chef von Microsoft Hermann Erlach sind die Ergebnisse "alarmierend". Denn: "Die kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft".

Erlach sieht viel Potential im Land und betonte etwa die gute Infrastruktur und den Breitbandausbau. "Österreich steht gut dar in Basistechnologien, wo wir hinterher sind, ist alles was neuere, sogenannte Front-Runner Technologie ist." Den Grund sieht er auch in der Kultur verhaftet. "Wir brauchen viel länger beim Adaptieren von neuen Themen. Große Unternehmen absorbieren das viel schneller als kleinere Unternehmen und das darf nicht zum Nachteil werden."

Digitalisierung wie Skisport betreiben

Um dies Kluft auszugleichen, müsse vielschichtig angesetzt werden. Einerseits brauche es eine gesunde Fehlerkultur und den Mut neue Technologien auszuprobieren, aktive Investition in Aus- und Weiterbildung, schnellere Adaption bei Fron-Runner Technologie vor allem für den Mittelstand und nicht zuletzt müsse die Politik dafür entsprechende Rahmenbedingen für alle diese Bereiche schaffen.

"Ich würde mir wünschen, dass wir in dieses Thema so reingehen wie in den Wintersport. Und zwar mit dem Vorsatz die Nummer 1 in diesem Bereich zu werden", so Erlach.