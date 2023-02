Österreich: Wachsender Markt für Rechenzentren

Die Digitalisierung ist unaufhaltsam. Damit wächst auch der Bedarf an leistungsstarken Rechenzentren. Mit der zunehmenden Bedeutung von intelligenten Technologien, IoT-betriebenen Geräten, Big Data, Industrie 4.0, 5G und Cloud Computing steigt daher auch die Bedeutung von sogenannten Data Centers.

„Bisher waren Rechenzentren am Immobilieninvestmentmarkt in Österreich nur eine Randerscheinung. Seit rund zwei Jahren sehen wir aber wachsendes Interesse von Investoren an dieser Assetklasse, die im internationalen Umfeld bereits sehr erfolgreich ist“, so Laura Holzheimer, Head of Research bei CBRE Österreich.

Push durch Pandemie

Einen weiteren Push erlebten Rechenzentren durch Homeoffice, Videostreaming, Online Gaming und Onlinehandel während der Pandemie – ein Trend, der nach wie vor anhält und für Wachstum am Data Center Markt sorgt.

Rechenzentren bzw. Data Centers sind Räume, in denen sich Serverschränke befinden, die für verschiedene Arten von informationstechnologischer Anwendung herangezogen werden: Internet Knotenpunkte, Streamingdienste, Verwaltung von Unternehmensdaten u.ä..

Kritische Infrastruktur

Rechenzentren gehören zur kritischen Infrastruktur, die besondere bauliche Maßnahmen erfordern, Gestaltung und Lage sind von der Nutzung abhängig. Für Investoren sind die sogenannten „Colocation“ Rechenzentren am relevantesten. Diese bieten Kunden die Möglichkeit, ihre Hardware in kontrollierter Umgebung zu betreiben und stellen Stromversorgung, Kühlung sowie die generelle physische Sicherheit der Geräte sicher.

Wiener Markt wächst

„Wien gilt als wachsender Sekundärmarkt für Rechenzentren. Zurzeit sind 70 Prozent der Colocation Rechenzentren in der österreichischen Hauptstadt auf den Einzelhandel ausgerichtet, 30 Prozent auf den Großhandel. Wachstumspotenzial gibt es vor allem im Bereich der vom Großhandel genutzten Rechenzentren“, so Holzheimer.

Weitere Zentren in Planung

Insgesamt gibt es zurzeit rund 20 Rechenzentren aus dem Colocation Segment in Österreich. Weitere Datencenter sind in der Pipeline: Aktuell plant Google ein Rechenzentrum in Oberösterreich, drei Data Centers hat Microsoft in Österreich in Planung.