Novelle Wiener Bauordnung: Planer vermissen wichtige Änderungen

Begrünung scheitert an Brandschutz

„Wien wird im Jahr 2050 so heiß sein wie Skopje“, bringt Sebastian Beiglböck, Geschäftsführer der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler der Immobilienbranche (VÖPE), die Bedrohungen durch den Klimawandel auf den Punkt. Maßnahmen, die für Beschattung sorgen wie zum Beispiel Bauwerksbegrünungen, seien zwar als Ziele definiert, könnten aber wegen der Brandschutzvorschriften nicht umgesetzt werden. Hans Jörg Ulreich, Bauträgersprecher der Fachgruppe Immobilientreuhänder der Wirtschaftskammer Wien, dazu: Die Fassadenbegrünung scheitere oft an der geforderten Gehsteigbreite. Auch Regenwasser darf nicht zur Bewässerung von Straßenbäumen verwendet werden, weil es lediglich am betroffenen Grundstück versickern oder in den Kanal eingeleitet werden darf. „Unsere Stadtplanungs- und Baukultur muss den zeitgemäßen Bedürfnissen in Bezug auf Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Mobilität Rechnung tragen“, fordert Karl Grimm, stellvertretender Vorsitzender der Ingenieurkonsulenten der Ziviltechnikerkammer.

Flächenwidmung muss geändert werden

Doch der Großteil der Wiener Flächenwidmungs- und Bebauungspläne entspricht laut der Kammer nicht den aktuellen Zielen der Stadtplanung und stammt teilweise noch aus dem vergangenen Jahrhundert. Um in der kurzen Zeit die erforderlichen Sanierungsschritte zu setzen und den Verbrauch von Grund und Boden zu stoppen, müssen die Flächenwidmung, die Bauordnung und die Verfahrenskultur so umgestaltet werden, dass Innovation und rasche Entscheidungen möglich sind. Zwar wurden in der Stadtplanung seit Jahren Ziele wie Entsiegelung, Begrünung und Förderung von Baukultur formuliert. Aufgrund der veralteten Flächenwidmung können diese Ziele jedoch kaum umgesetzt werden.