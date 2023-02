Live: Neues zur digitalen Kompetenzoffensive für Österreich

Im Dezember 2022 hat der Ministerrat eine digitale Kompetenzoffensive für Österreich beschlossen. Das Ziel: Bis 2030 sollen möglichst alle Menschen in Österreich über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen, die Anzahl der IT Fachkräfte, insbesondere aber der Frauenanteil in IT-Berufenm soll gesteigert werden.

Damals hieß es, das konkrete Arbeitsprogramm werde gemeinsam mit allen Stakeholdern entwickelt und im Sommer 2023 präsentiert.