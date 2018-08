Die Digitalisierung der Sozialpartner

Die „Zwangsmitgliedschaft in allen Kammern abschaffen“, das war ein oft gehörter Schlachtruf der FPÖ vor den letzten Wahlen. Sebastian Kurz sprach von „neu regieren“, und dazu gehörte für ihn auch, sich bei den Verhandlungen für das Regierungsprogramm nicht mehr wie üblich auf die Experten der schwarzen Sozialpartner zu verlassen. Bei diesen Verhandlungen wollte die FPÖ zumindest eine deutliche Kürzung der Mitgliedsbeiträge erreichen. Doch im Regierungsprogramm stand dann nur noch die Erwartung an die Sozialpartner, dass diese selbst Einsparungsvorschläge machen müssen.

Weiter ging es bei der Krankenkassenreform, wo eines der Ziele die Beschränkung der Selbstverwaltung war. Diese ist zwar in der Verfassung vorgesehen, die Neos hätten schon mitgemacht und für die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat gesorgt. Aber davon ist auch nichts mehr zu hören. Und spät aber doch hat sich die Regierungsspitze in dieser Woche ganz vertraut mit den Chefs der vier großen Sozialpartner getroffen.

Das Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt es auch in anderen Ländern, aber diese Form der Nebenregierung, die sich in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hat, ist – nein, war – schon einmalig. Und auch noch kurios, weil drei gesetzlich begründete Kammern mit dem privaten Verein ÖGB zusammenspielten. Zwei Schwarze und zwei Rote in unauflöslicher Partnerschaft. Historisch war das gut begründbar – das Zusammenwirken der ehemaligen Gegner des Bürgerkriegs, der soziale Ausgleich, zu Beginn auch die ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln.