Regierung will Digital-Kompetenz vorantreiben

Die Regierung hat via Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Mittwoch ihren Plan zur Hebung der digitalen Kompetenz präsentiert. Ziel ist, dass bis 2030 jeder im Land Grundkenntnisse besitzt. Auch soll der Gender-Gap in diesem Bereich möglichst beseitigt werden, indem Frauen für den IT-Bereich stärker motiviert werden.

Drehscheibe der Bemühungen soll der österreichische Austauschdienst sein. Bei diesem soll man auch Workshops in Sachen Digitalisierung bestellen können. Die könnten dann von Seniorenorganisationen bis zu Musikvereinen stattfinden, meinte Tursky bei einem Doorstep vor dem Ministerrat.

Werkzeuge zu mehr Digitalkompetenz

Aufgebaut werden soll auch ein einheitliches Zertifizierungsmodell. Mit der Statistik Austria soll ferner eine Datenbasis erhoben werden, wo es im Bereich der Digitalisierung Stärken und Schwächen gibt. Bis Sommer kommenden Jahres soll eine gemeinsame Strategie mit den Ländern stehen - davor will man mit Stakeholdern in Gespräche treten.